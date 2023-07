EQS-News: Fielmann-Gruppe erwartet +13 % Umsatz- und 21 % EBITDA-Wachstum im 1. HJ 2023

EQS-News: Fielmann AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Fielmann-Gruppe erwartet +13 % Umsatz- und 21 % EBITDA-Wachstum im 1. HJ 2023



Fielmann-Gruppe erwartet +13 % Umsatz- und 21 % EBITDA-Wachstum im 1. HJ 2023

Vision 2025 Investitionen führen abermals zu starkem E-Commerce und internationalem Wachstum Als Preisführer profitiert die Fielmann-Gruppe von der gestiegenen Preissensibilität der Verbraucher in wichtigen Märkten, steigert den Außenumsatz im ersten Halbjahr voraussichtlich um +13 % und das EBITDA um +21 % gegenüber Vorjahr.

Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung des Familienunternehmens (Vision 2025) führen zu +28 % Umsatzwachstum im E-Commerce und +20 % beim Auslandsumsatz.

Unser Kostensparprogramm senkt weiterhin Kosten und steigert die Profitabilität nachhaltig. Vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023

Die Fielmann-Gruppe erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2023 einen Außenumsatz (inkl. Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen) von rund 1,1 Milliarden €, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorjahr (994 Millionen €). Der Konzernumsatz stieg auf rund 966 Millionen Euro (+13 %, Vorjahr: 855 Millionen €). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs überproportional auf 207 Millionen € (+21 %, Vorjahr: 171 Millionen €). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 21 % (Vorjahr: 20 %). Wir erwarten ein Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 108 Millionen € (+21 %, Vorjahr: 89 Mio. Euro). Vision 2025: Investitionen in Digitalisierung und Internationalisierung treiben Wachstum voran

Entlang ihrer Vision 2025 setzt die Fielmann-Gruppe die Digitalisierung und Internationalisierung ihres Geschäftsmodells konsequent fort. Mit der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Omnichannel-Plattform stieg der E-Commerce-Umsatz im ersten Halbjahr 2023 abermals stark um +28 % im Vergleich zum Vorjahr. Nach der Pilotierung unserer eigenen Messtechnologie für Korrektionsbrillen in Österreich im ersten Quartal 2023 bietet Fielmann seit dem zweiten Quartal 2023 auch seinen deutschen Kunden den Online-Brillenkauf in Fielmann-Qualität. Der geplante Rollout der neuen Omnichannel-Plattform in allen wichtigen Fielmann-Märkten verspricht weiteres Wachstum unserer digitalen Vertriebskanäle. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Konzernumsatz im Heimatmarkt Deutschland im ersten Halbjahr 2023 um +10 % gegenüber dem Vorjahr. Die internationalen Märkte wuchsen abermals dynamisch mit +20 % im gleichen Zeitraum. Auf vergleichbarer Basis, also exklusive der Akquisition von Medical Óptica Audición in Spanien, lag das Wachstum der Auslandsmärkte immer noch bei +14 %. Besonders erfreulich entwickelten sich Tschechien, Italien, Polen und Spanien. Der für Q3/2023 geplante Abschluss der Übernahme von SVS Vision (USA) wird weiter zum internationalen Umsatzwachstum beitragen. Ausblick

Die Fielmann-Gruppe bestätigt ihren optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr 2023: Wir erwarten ein Wachstum des Korrektionsbrillen-Absatzes von 4 % bis 8 % gegenüber dem Vorjahr, eine Steigerung des Konzernumsatzes zwischen 7 % und 10 % gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum des EBITDA von 9 % bis 21 %. Hamburg, 13. Juli 2023 Fielmann Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.000 Niederlassungen versorgen wir unsere 27 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen. Weitere Informationen

Katrin Carstens · Leiterin Kommunikation & PR · presse@fielmann.com · +49 40 270 76-5907

Ulrich Brockmann · Leiter IR · investorrelations@fielmann.com · +49 40 270 76-442

