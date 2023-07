EQS-News: ENCAVIS AG: SCOPE bestätigt Investment-Grade-Emittentenrating „BBB-“ der Encavis AG, und der Ausblick bleibt „positiv“

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Rating/Research Update

ENCAVIS AG: SCOPE bestätigt Investment-Grade-Emittentenrating „BBB-“ der Encavis AG, und der Ausblick bleibt „positiv“



27.07.2023 / 09:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



SCOPE bestätigt Investment-Grade-Emittentenrating „BBB-“ der Encavis AG, und der Ausblick bleibt „positiv“



Hamburg, 27. Juli 2023 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und seine Finanzierungstochter Encavis Finance BV wurden erneut von der Europäischen Ratingagentur SCOPE Ratings (SCOPE) mit dem Investment-Grade-Emittentenrating „BBB-“ bewertet. Der Ausblick bleibt „positiv“. Gleichzeitig hat SCOPE die Ratings für vorrangige unbesicherte Schuldtitel bei BBB-, nachrangige (hybride) Schuldtitel bei BB und kurzfristige Schuldtitel bei S-2 bestätigt. Dies spiegelt die anhaltend robuste Liquidität von Encavis und die diversifizierte Positionierung der externen Finanzierungen, d. h. durch Banken und Kapitalmärkte auf Projektebene sowie aus privaten Quellen (d. h. Gesellschafterdarlehen und Schuldscheindarlehen) und öffentlichen Quellen auf Konzernebene.

„Die erneuten Ratingergebnisse von SCOPE spiegeln unser solides Geschäftsmodell, unser fundiertes Risikomanagement und unsere konsequente Finanzierungspolitik wider, die wir seit 2016 mit einem klaren Fokus auf stabile langfristige Bilanzrelationen verfolgen. Vor diesem Hintergrund wird sich die Beschleunigte Wachstumsstrategie 2027 insgesamt neutral auf unser Geschäftsrisikoprofil auswirken und wir werden unsere maßvollen Kreditkennzahlen beibehalten“, begrüßt Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, den weiterhin „positiven“ Ausblick.

SCOPE stellt in seinem Ratingbericht fest, dass das Rating „BBB-“ von Encavis in erster Linie die weitgehend geschützte Position des Unternehmens als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) mit einem eigenen Stromerzeugungsportfolio von mehr als 2,1 Gigawatt (GW) in über 200 Wind- und Solarparks widerspiegelt. Hinzu kommen rund 1,4 GW in rund 100 Anlagen, die im Rahmen des Asset Managements für Dritte in Westeuropa betrieben werden (ESG-Faktor: kreditpositiver Umweltrisikofaktor).Die europäische Energiekrise beschleunigte den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die europäischen Regierungen planen, ihre Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu verringern und den ökologischen Wandel voranzutreiben. Der Privatsektor dürfte seine Nachfrage nach Strom aus Erneuerbaren Energien weiter steigern und so die langfristigen Stromabnahmeverträge (PPA) vorantreiben. Unterstützt wird dieser Trend auch durch den Ausstieg aus den Subventionen für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien und die im Vergleich zum Vorkrisenniveau hohen Strompreise. Die hohen Strompreise dürften den kombinierten Effekt auf die Rentabilität neuer Projekte aufgrund der hohen Inflation und der gestiegenen Strompreise mehr als kompensieren.

SCOPE ist der Ansicht, dass der rückläufige Anteil der geförderten Projekte durch eine größere Reichweite und eine verbesserte Granularität des eigenen Portfolios von Encavis kompensiert werden dürfte. Encavis sollte in der Lage sein, eine hohe Profitabilität aufrechtzuerhalten, z. B. eine SCOPE-bereinigte EBITDA-Marge von über 60% trotz einer gewissen Verwässerung aufgrund des starken Wachstums bei den margenschwächeren Photovoltaik-Services.

Die Liquiditätsquoten dürften in absehbarer Zeit komfortabel bei über 110 % liegen, unterstützt durch ein großes uneingeschränktes Liquiditätspolster in Höhe von 408 Mio. EUR Ende März 2023 und zugesagten langfristigen Kreditlinien in Höhe von 146 Mio. EUR. SCOPE geht davon aus, dass Tilgungsdarlehen auf Projektebene (120 Mio. -130 Mio. EUR jährlich) durch den operativen Cashflow der Projektgesellschaften ausreichend gedeckt werden können.

SCOPE behält seine neutrale Einschätzung der Finanzpolitik von Encavis bei, die dem Unternehmen helfen soll, weiter zu wachsen und gleichzeitig die Qualität seines finanziellen Risikoprofils zu erhalten. Die solide Finanzpolitik von Encavis zeigt sich in Finanzierungsmaßnahmen wie dem Einsatz von eigenkapitalähnlichen Finanzierungsinstrumenten, der flexiblen Dividendenpolitik (Encavis verzichtete 2023 auf die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zur Unterstützung seiner ehrgeizigen Wachstumsziele), der weit verbreitete Einsatz von Financial Covenants, Barreserven auf Projektebene und einer Mindesteigenkapitalquote von 24% (30,7% zum 31. März 2023).

Der „positive“ Ausblick spiegelt die Erwartung von SCOPE wider, dass die SCOPE-bereinigte EBITDA-Zinsabdeckung in den kommenden Jahren über 4,0x und die SCOPE-bereinigte Verschuldungsquote zum EBITDA unter 7,0x liegen wird, unterstützt durch die schrittweise Verbesserung der Diversifikation durch Encavis. Der Ausblick geht auch von einer begrenzten Auswirkung nachteiliger regulatorischer Eingriffe auf die Kreditkennzahlen aus.

Ein Heraufstufung des Ratings könnte gerechtfertigt sein, wenn Encavis die SCOPE-bereinigte EBITDA-Zinsabdeckung über 4,0x und die SCOPE-bereinigte Verschuldungsquote zum EBITDA unter 7,0x beibehält, zusammen mit weiteren Verbesserungen bei der geografischen Diversifikation mit Schwerpunkt auf Länder mit relativ stabilem, regulatorischem Umfeld und der Granularität des eigenen Portfolios.

Um den aktualisierten Emittentenbericht sowie die Ratinghistorie einschließlich des ersten öffentlichen Ratings von SCOPE für die Encavis AG und ihrer schuldbegebende Tochtergesellschaft Encavis Finance BV vom 18. März 2019 einzusehen, klicken Sie bitte auf:

https://scoperatings.com/ratings-and-research/rating/EN/174820

https://www.scoperatings.com/ratings-and-research/issuer/339070



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com