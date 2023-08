SUPER MICRO COMPUTER - KI-Server-Aktie bricht nach schwachem Ausblick 10 % ein

Super Micro Computer Inc. - WKN: A0MKJF - ISIN: US86800U1043 - Kurs: 347,400 $ (Nasdaq)

Super Micro Computer übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $3,51 die Analystenschätzungen von $2,76. Umsatz mit $2,18 Mrd. über den Erwartungen von $1,9 Mrd. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Zwar liegt die Gesamtjahresprognose für Super Micro Computer laut der gestrigen Statements beim Umsatz auch weiter zwischen 9,5 bis 10,5 Milliarden USD. Doch zum einen zeigen sich Analysten enttäuscht, da dies nicht das potenziell sprunghafte Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz und entsprechender Server widerspiegelt. Zum zweiten erwartet das Unternehmen zusätzliche Ausgaben, um die Produkte technologisch aufzurüsten. Daher geht man für das kommende Quartal, das für Super Micro Computer das erste des neuen Geschäftsjahres sein wird, von einem Gewinn im Bereich 2,75 bis 3,50 USD aus. Analysten erwarten 3,21 USD für das erste Quartal bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden USD.

SUPER MICRO COMPUTER - Aktie vor scharfer Korrektur

Die Anleger traf der schwache Ausblick hart und zwischenzeitlich brach die Aktie im nachbörslichen Handel sogar weit unter die 300,00-USD-Marke ein. Am Ende blieb ein Minus von rund 10 % bei 315,00 USD.

Sollte sich diese Schwäche im regulären Handel heute fortsetzen, dürfte es zu einem Test der kurzfristigen Unterstützung bei 312,62 USD kommen. An dieser Stelle könnte eine leichte Erholung folgen. Allerdings wäre damit zugleich die steile Aufwärtstrendlinie seit Ende Juni gebrochen und prinzipiell der schärfste Kursrückgang seit Anfang Juni zu verzeichnen.

Der brachiale Aufwärtstrend, der die Aktie in den letzten drei Jahren über 1.500 % auf ein Allzeithoch bei 356,38 USD angetrieben hatte, dürfte nach den gestrigen Zahlen mindestens unterbrochen sein. Ein Rücklauf an das vergangene Hoch bei 270,04 USD ist unterhalb von 310,00 USD hoch wahrscheinlich. Solange dieser Bereich allerdings verteidigt wird, wäre auch der übergeordnete Aufwärtstrend intakt und ein Einbruch in Richtung 245,00 und 213,35 USD vermeidbar.

Sollte sich die Aktien in den kommenden Wochen im Bereich von 270,00 bis 285,00 USD stabilisieren, könnte der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden und bei einem Anstieg über das Kursziel- und Widerstandscluster zwischen 348,00 und 356,38 USD sogar der Bereich um 390,00 USD angesteuert werden. Darüber läge ein weiteres langfristiges Ziel im Bereich von 430,00 USD.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Super Micro Computer steht vor einer Korrektur in Richtung 270,04 USD, sofern die Unterstützung bei 312,62 USD und die dort verlaufende übergeordnete Aufwärtstrendlinie unterschritten werden. Im Bereich von 270,00 USD ist später mit einer Reaktivierung des Aufwärtstrends zu rechnen.

Super Micro Computer Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)