EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028



26.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR/Volumen deutlich überzeichnet/Kündigung der Anleihe 2019/2024



Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR erfolgreich beendet. Das Volumen setzt sich aus Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung sowie des Umtausches der Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage war das Volumen deutlich überzeichnet.



Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 7,50%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. September 2023 vorgesehen.



Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von 20.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20.000,00 EUR. Das Umtauschangebot an die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches konnten rund 50% zugeteilt werden.



Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.



Die Deutsche Rohstoff AG wird von ihrem Recht Gebrauch machen, das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von 50% ihres Nennbetrags gemäß § 5 Abs. 3 der Anleihebedingungen 2019/2024 zu kündigen und zurückzuzahlen.



Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 gekündigt werden. Sie werden voraussichtlich am 6. Dezember 2023 zu 101% des zurückzuzahlenden Nennbetrags, d.h. 505,00 EUR je Inhaber-Teilschuldverschreibung, zuzüglich vom 6. Juni 2023 (einschließlich) bis voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen auf den hälftigen Nennbetrag von 500,00 EUR je Inhaber-Teilschuldverschreibung zurückbezahlt. Nach der Rückzahlung wird sich das ausstehende Volumen der Anleihe auf rund 20,5 Mio. EUR belaufen.



Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.“





Mannheim, 26. September 2023





Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR/Volumen deutlich überzeichnet/Kündigung der Anleihe 2019/2024Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) mit einem Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR erfolgreich beendet. Das Volumen setzt sich aus Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung sowie des Umtausches der Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage war das Volumen deutlich überzeichnet.Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 7,50%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. September 2023 vorgesehen.Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von 20.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20.000,00 EUR. Das Umtauschangebot an die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches konnten rund 50% zugeteilt werden.Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.Die Deutsche Rohstoff AG wird von ihrem Recht Gebrauch machen, das ausstehende Volumen der Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von 50% ihres Nennbetrags gemäß § 5 Abs. 3 der Anleihebedingungen 2019/2024 zu kündigen und zurückzuzahlen.Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 gekündigt werden. Sie werden voraussichtlich am 6. Dezember 2023 zu 101% des zurückzuzahlenden Nennbetrags, d.h. 505,00 EUR je Inhaber-Teilschuldverschreibung, zuzüglich vom 6. Juni 2023 (einschließlich) bis voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen auf den hälftigen Nennbetrag von 500,00 EUR je Inhaber-Teilschuldverschreibung zurückbezahlt. Nach der Rückzahlung wird sich das ausstehende Volumen der Anleihe auf rund 20,5 Mio. EUR belaufen.Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.“Mannheim, 26. September 2023Deutsche Rohstoff AGTel. +49 621 490 817 0

26.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com