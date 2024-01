DAX® - 5-Tages-Indikator: Zeit für die erste Zwischenbilanz

Nach dem herausragenden Börsenjahr 2023 ist der DAX® holprig in das neue Jahr gestartet. Am Ende der ersten Handelswoche notieren die deutschen Standardwerte unter der Schlussnotiz von 16.752 Punkten (-0,94 %). Viel zu früh für eine erste Zwischenbilanz? Mitnichten, denn es gibt eine alte Tradingweisheit, welche den ersten 5 Handelstagen Signalcharakter für die kommenden 12 Monate zubilligt. Mit anderen Worten: Der Jahresauftakt gibt oftmals den Takt für das Gesamtjahr vor, getreu dem Motto: „so wie die ersten fünf Handelstage, so auch der komplette Investmentjahrgang“. Doch wie zuverlässig ist diese plakative Börsenregel? Wir wollten es genau wissen und haben die Prognosegüte des „5-Tages-Indikators“ auf Basis der DAX®-Daten seit 1988 untersucht. In 25 von 36 Jahren zeigte das Jahresanfangs-Barometer die weitere Kursrichtung der deutschen Standardwerte vom 6. Handelstag des Jahres bis Ende Dezember tatsächlich richtig an. Das entspricht einer Trefferquote von 69 %. Nicht schlecht für einen derart rudimentären Indikator. Unter dem Strich ist es deshalb nie zu früh für ein erstes Zwischenfazit, wenngleich der DAX® heute bis zu seinem Startlevel von 16.752 Punkten noch einiges aufzuholen hat.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

