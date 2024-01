Tesla: Pullback immer wahrscheinlicher

Für schlechte Laune haben nämlich bei Tesla die Angaben zum vierten Quartal gesorgt, der Umsatz stieg zwar um gut drei Prozent auf 25,17 Mrd. US-Dollar, lag damit allerdings unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 25,87 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie schrumpfte um 40 Prozent auf 0,71 US-Dollar und lag damit ebenfalls unter den Schätzungen von 0,73 US-Dollar. Für das laufende Jahr geht Tesla von einem langsameren Volumenwachstum aus, auch der Gewinn dürfte angesichts der jüngsten Preissenkungen signifikant zurückgehen.

Ein Blick auf die Aktie zeigt das Wertpapier auf die Unterstützungszone zwischen 146,50 und 166,19 US-Dollar zusteuernd, an dessen Stelle eine technische Gegenbewegung zur Oberseite erwartet werden darf. Noch aber sind keine signifikanten Bodenbildungsmaßnahmen zu erkennen, sodass weitere Verluste fortwährend eingeplant werden müssen.

Fehlender Boden

Obwohl noch kein ausgeprägter Boden in der Tesla-Aktie ausgemacht werden kann, steigt die Wahrscheinlichkeit im besagten Unterstützungsbereich zwischen 146,50 und 166,19 US-Dollar auf eine technische Gegenbewegung. Diese könnte in einem ersten Schritt an 194,07 US-Dollar und darüber an 217,80 US-Dollar heranreichen. Ein Kursrutsch unter 146,50 US-Dollar würde dagegen das Schicksal der Aktie auf absehbare Zeit besiegeln, Abschläge auf 101,80 und darunter 91,49 US-Dollar müssten zwangsläufig eingeplant werden.