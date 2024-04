Hellofresh-Kochboxen weniger gefragt - Boom von Fertiggerichten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Kochboxenlieferant Hellofresh hat im ersten Quartal von der gestiegen Nachfrage nach Fertiggerichten profitiert.

Der währungsbereinigte Umsatz sei um 3,8 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das sei bisher der höchste je erzielte Quartalsumsatz. Während der Umsatz mit Kochboxen um 6,9 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro fiel, boomten Fertiggerichte, deren Umsatz um rund 56 Prozent auf 496 Millionen Euro stieg.

Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) brach im Auftaktquartal auf 16,8 Millionen Euro von 66,1 Millionen Euro ein. Das liege auch daran, dass die Produktkategorie Fertiggerichte sehr schnell ausgebaut worden sei, erklärte Hellofresh. Zudem seien die Marketingkosten im ersten Quartal in der Regel hoch.

"Die Produktkategorie für Fertiggerichte skaliert mit hoher Geschwindigkeit und unsere Marke Factor ist eine der am schnellsten wachsenden Konsumgütermarken in Nordamerika. Der Rückgang des Umsatzes mit Kochboxen wird dadurch mehr als ausgeglichen", sagte Hellofresh-Chef Dominik Richter. Fertiggerichte machten bereits ein Viertel des Umsatzes aus. "Wir erwarten, dass dieser Anteil in Zukunft weiter steigen wird."

Hellofresh bestätigte zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und rechnet mit zwei bis acht Prozent währungsbereinigtem Umsatzwachstum und zwischen 350 und 400 Millionen Euro bereinigtem Ebitda.

(Bericht von Myria Mildenberger; redigiert von Ralf Banser; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)