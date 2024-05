80 Prozent Kursverfall und Bilanzkorrekturen nach Shortseller-Vorwürfen: Die Aktionäre des Leasingspezialisten hatten es in den vergangenen Jahren schwer. Jetzt aber stehen die Chancen für eine Trendwende der SDax-Aktie gut - wenn diese Hürde überwunden wird.

Was ist nur aus dem einstigen Börsenliebling Grenke geworden? Seit dem Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 106 Euro hat die Aktie zwischenzeitlich deutlich über 80 Prozent an Wert verloren und fiel 2022 zeitweise bis auf 18 Euro. Allein als der aus dem Fall Wirecard bekannte Shortseller Fraser Perring im September 2020 den Konzern mit Vorwürfen zur Bilanzierung überzog, halbierte sich der Kurs in kürzester Zeit von 60 auf 30 Euro. Grenke musste die Bilanz später tatsächlich korrigieren: ein enormer Imageschaden. Erholt hat sich der Aktienkurs nie - bis jetzt. Denn im Wochenchart der Grenke-Aktie gibt es erste klar positiv zu interpretierende Chartstrukturen. Sie könnten der Ausgangspunkt sein für bis zu 50 Prozent Kursanstieg.