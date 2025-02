GNW-News: Italienischer Betreiber EOLO wählt Mavenir 5G SA Core für Europas erstes 5G Standalone mmWave FWA-Netzwerk

^RICHARDSON, Texas, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativer Netzwerkinfrastruktur, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, wurde vom innovativen Telekommunikationsbetreiber EOLO, Italiens größtem Breitbandanbieter für Fixed Wireless Access (FWA), ausgewählt, um den 5G SA Core für sein bahnbrechendes Gbps-Fixed-Wireless-Access-Netzwerk zu liefern. Dieses gehört zu den weltweit ersten eigenständigen 5G-FWA-Netzen, die mmWave verwenden, und wird einen kostengünstigen ultraschnellen Breitband- Internetzugang in Gebieten in ganz Italien ermöglichen, die nicht über Glasfaseranschlüsse verfügen. Der 5G SA Core von Mavenir wurde von EOLO aufgrund seiner herausragenden Flexibilität und Interoperabilität ausgewählt. Die Mavenir-Lösung wird mit der User Plane Function (UPF) von 6Wind zusammenarbeiten und stellt eine Branchenneuheit in Bezug auf die Interoperabilität und den anschließenden kommerziellen Einsatz zwischen Session Management Functions (SMF) und User Plane Functions (UPF) von zwei verschiedenen Anbietern dar. Der Mavenir 5G SA Core wird sowohl IP- als auch Ethernet-Dateneinheiten (IPDU und EPDU) liefern, was bisher noch nie in einer Live-Umgebung erreicht wurde. Stefano Cantarelli, Executive Vice President bei Mavenir, dazu: ?Dies ist eine der aufregendsten und innovativsten 5G-FWA-Bereitstellungen weltweit - sie verschiebt Grenzen und nutzt die besten verfügbaren 3GPP-basierten Technologien, um allen Widrigkeiten zum Trotz eine Anbindung des ländlichen Raums zu ermöglichen. EOLO hat für dieses Projekt die besten Partner ausgewählt und Mavenir ist stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein und unsere 5G-Führungsrolle sowie unser Engagement für Flexibilität und Agilität einzubringen." Guido Garrone, CEO von EOLO S.p.A., fügte hinzu: ?Mavenir ist ein hervorragender Teamplayer. Sein 5G Core ist zukunftssicher und die Interoperabilität seiner Lösung hat es EOLO ermöglicht, die besten Partner für jedes Element dieses anspruchsvollen und innovativen neuen Netzwerks auszuwählen. Die Infrastrukturen, die wir gemeinsam aufbauen, werden die Glasfaserabdeckung ergänzen und eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Netzwerke und der Förderung des zukünftigen Wachstums des Landes spielen." Mavenir bietet die branchenweit einzige durchgängige Cloud-native Netzwerksoftware an, deren KI-gestützte Technologie Energieeinsparungen, eine verbesserte Benutzererfahrung, Ressourcenoptimierung, erhöhte Sicherheit und Betrugsschutz sowie Monetarisierung ermöglicht. Die MAVcore(®)-Funktionen werden als Microservices implementiert, die in Containern ausgeführt werden, und nutzen offene APIs zur Integration mit Plattformen von Drittanbietern und Observability-Frameworks. Dadurch können CSPs wie EOLO Dienste schneller einführen, die Effizienz steigern und Ausfallzeiten reduzieren. Das vollständige 5G-Portfolio von Mavenir wird auf der kommenden MWC Barcelona vom 3. bis 6. März in Halle 2, Stand 2H60, ausgestellt. Weitere Informationen zur Teilnahme von Mavenir an der Messe finden Sie unter https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc Über Mavenir: Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI- fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com/) Über EOLO: EOLO ist ein nationaler Telekommunikationsanbieter, der im Bereich des drahtlosen Ultrabreitbandes (FWA) für Privat- und Geschäftskunden führend ist. Er gewährleistet einen hochwertigen Zugang zu Ultrabreitband und konzentriert sich dabei auf Gebiete, die von der digitalen Kluft betroffen sind. EOLO ist eine Benefit Corporation und das erste italienische Telekommunikationsunternehmen, das die B Corp-Zertifizierung erhalten hat. Das Unternehmen deckt über 7.000 Gemeinden mit mehr als 4.100 BTS (Funksendern) ab. EOLO verbindet 1,6 Millionen Menschen und 116.000 Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Fachkräfte. Das Unternehmen stützt sich auf ein Netzwerk von über 17.000 Einzelpersonen, darunter Mitarbeiter, technische Installateure und Geschäftspartner im gesamten Gebiet. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von EOLO finden Sie unter www.eolo.it Mavenir PR-Kontakt: Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com °