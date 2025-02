Bitcoin, Gold und MSCI - diese ETNs und ETCs sind gesucht| Krypto| Aktien| Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Krypto-Währungen sind in aller Munde und auch im klassischen Börsenhandel über ETNs ein großes Thema. Wie diese funktionieren und welche Produkte besonders beliebt sind, verrät der Leiter des ETP-Handels an der Börse Stuttgart - Jürgen Dietrich - im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Die beiden blicken zudem auf den Höhenflug des Goldes und den Anlegerliebling - MSCI World Index.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:44 ► ETNs und ihre Funktionsweise

04:05 ► Klumpenrisiko MSCI World?

06:36 ► Gold glänzt – was machen die Anleger?

08:21 ► Investieren in die USA oder in Europa?

09:44 ► Zusammenfassung und Schlussworte



