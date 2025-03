Fraport erzielt "trotz Gegenwind" Rekordgewinn

Der Flughafenbetreiber Fraport hat bei leichtem Wachstum der Passagierzahl am Frankfurter Airport im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren.

Das Betriebsergebnis vor Steuern und Abschreibungen legte um acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Konzernergebnis stieg noch stärker um 16,6 Prozent auf 502 Millionen Euro. "Trotz Gegenwind haben wir eine solide Geschäftsentwicklung erzielt", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte. Langsames Wachstum beim Hauptkunden Lufthansa und hohe Standortkosten bremsten den Ausbau des Angebots in Frankfurt, so dass die Passagierzahl nur um 3,7 Prozent auf 61,6 Millionen stieg.

Für dieses Jahr erwartet Fraport weiter nur moderates Wachstum auf 64 Millionen Passagiere. Frankfurt bleibt damit noch immer unter dem Niveau von gut 70 Millionen Reisenden 2019, dem Jahr vor der für den Flugverkehr verheerenden Corona-Pandemie, während andere große Airports in Europa längst darüber liegen.

Auch die internationalen Flughäfen, die Fraport betreibt, zählten 2024 in Summe 1,3 Prozent mehr Reisende als 2019. Stark legten zum Beispiel die Flughäfen in Lima und Antalya zu. Die Airports der peruanischen Hauptstadt und der beliebten türkischen Ferienregion können in diesem Jahr von Erweiterungen profitieren. Das dritte Terminal in Frankfurt geht in gut einem Jahr in Betrieb.

Für 2025 peilt Fraport einen moderaten Anstieg des Betriebsergebnisses an. Das Konzernergebnis werde aber nur stabil bleiben oder leicht sinken, weil im vergangenen Jahr der Verkauf der Beteiligung am Flughafen Sankt Petersburg für 40 Millionen Euro Zusatzeinnahmen sorgte.