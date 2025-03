Bitcoin fällt unter 87.000 Dollar – Zollsorgen holen Anleger wieder ein

Der nach Marktgröße wichtigste Kryptowert Bitcoin notiert am Mittwoch und damit zwei Tage vor Veröffentlichung wichtiger US-Preisdaten wieder unter der Marke von 87.000 Dollar. Neben den Fragezeichen in puncto US-Geldpolitik dürften die Zollsorgen Anleger wieder eingeholt haben. Genährt wurde die Risikofreude zu Wochenbeginn noch durch die Hoffnung auf eine lockere Gangart Trumps in der Zollpolitik und weiterer Zinssenkungen in den USA.

Abwartehaltung wegen Donald Trump – Ausmaß der Zölle bleibt unklar

Trump hatte angedeutet, dass nicht alle von ihm in Aussicht gestellten Zölle am 2. April eingeführt würden und einige Länder Ausnahmeregelungen erhalten könnten, hieß es. In diesem Zusammenhang dürften Anleger zunächst in die Abwartehaltung übergehen und größere Engagements meiden.