DAX® - Freudensprung!

An größere Kurssprünge in beide Richtungen haben sich Anlegerinnen und Anleger inzwischen gewöhnt. Gestern ging es für den DAX® zur Abwechslung mal um fast 900 Punkte nach oben. Mit dem erwarteten Aufwärtsgap (20.025 zu 20.563 Punkte) hat das Aktienbarometer somit zwei wichtige charttechnische Weichenstellungen vorgenommen. Zum einen gelang die zuletzt als Signalgeber definierte Rückkehr in die Bollinger Bänder (unteres Band akt. bei 19.735 Punkten), zum anderen sorgt die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 19.988 Punkten) für ein Entspannungszeichen. Letzteres wird inzwischen von verschiedenen Oszillatoren bestätigt. Hervorheben möchten wir den RSI, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Das Tief von Anfang Februar bei 21.253 Punkten definiert einen ersten Widerstand, ehe die Abwärtskurslücke vom 4. April (21.642 zu 21.670 Punkte) wieder in den Fokus rückt. Unter Money Management-Aspekten liefert die aktuelle Kursentwicklung ebenfalls eine wichtige Orientierungshilfe. So stellt die gestrige Aufwärtskurslücke zusammen mit der langfristigen 200-Perioden-Glättung einen massiven „support“ dar.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.