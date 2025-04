DAX® - Saisonale Unterstützung rund um Ostern

Die relativ starken Kursschwankungen des DAX® halten an. Gestern lagen erneut 360 Punkte zwischen Hoch und Tief. Mit 21.311 Punkten schloss der Index nur knapp über dem Hoch des Vortages. Das am vergangenen Donnerstag markierte Zwischenhoch bei 21.300 Punkten ist damit noch nicht signifikant überwunden worden. Dafür gelang der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends, was aufgrund seiner Steilheit aber nur einen kleinen Schritt im Zuge der laufenden Erholung darstellt. Der gebrochene Aufwärtstrend seit August (aktuell: 21.510 Punkte) und das Gap aus dem Februar (21.586 bis 21.692 Punkte) markieren den nächsten Widerstandsbereich, bevor die Abrisskante bei 22.226 Punkten in den Fokus rücken würde. Die Chancen, dass der DAX® seine Erholung in den kommenden Tagen weiter fortsetzt, stehen zumindest auf saisonaler Sicht gut. Denn rund um das Osterfest präsentiert sich das Kursbarometer historisch betrachtet überdurchschnittlich gut, wie wir hier im vergangenen Jahr bereits herausgearbeitet hatten. Das gilt sowohl für die auch diesmal bislang wieder sehr gut laufende Karwoche als auch die vier Handelstage nach Ostern. Über das „Gründonnerstags-Phänomen“ hatten wir gestern schon berichtet.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.