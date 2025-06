Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag trotz des weiter eskalierenden Nahost-Kriegs stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten nach ihren jüngsten Verlusten wieder etwas zu. "Noch geht man an der Börse von einem begrenzten Konflikt aus", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Hinzu kam, dass die Ölpreise nach dem deutlicheren Anstieg vom Freitag zunächst nur moderat zulegten. Auch das nimmt Druck von Aktien. Der Dax gewann im frühen Handel 0,23 Prozent auf 23.571 Punkte. Damit hielt der hiesige Leitindex zumindest vorerst eine wichtige Unterstützung knapp über 23.400 Punkten und bleibe auch über seinem Zwischentief von 23.360 Punkten, auf das er am Freitag in der ersten Reaktion auf den israelischen Angriff gefallen war.

Banktitel gefragt

Deutsche Bank-Aktien und Commerzbank-Titel führten mit einem Zugewinn von 1,6 beziehungsweise 2,0 Prozent die Gewinnerliste an im deutschen Leitindex.

Symrise nach Abstufung schwächster Dax-Wert

Nach der ersten Handelsstunde lag die Symrise-Aktie mit einem Minus von 3,20 Prozent abgeschlagen am Tabellenende im Dax. Das Analysehaus Jefferies hat Symrise von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 90 Euro gesenkt. Die Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Konsumgütern blieben ein Thema, schrieb Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht aktuell von einem leichten Lagerbestandsaufbau in der Branche aus, der mit Blick auf den Absatz ein schwächeres zweites Halbjahr und viertes Quartal erwarten lasse.

Zwar stützten die kleineren Kunden von Symrise das relative Wachstum, doch benötige der Hersteller von Duftstoffen und Aromen vor allem in der zweiten Jahreshälfte Wachstum, um den Umsatzausblick im ersten Jahr der neuen Vorstandschef-Strategie nicht zu gefährden. Zudem blickt der Analyst vorsichtig auf das für Symrise wichtige Geschäft rund um Heimtiernahrung, das in der Vergangenheit das im Vergleich zu den Wettbewerbern überdurchschnittliche Wachstum aus eigener Kraft angetrieben habe. Hier drohten sich aber wichtige Trends abzuschwächen oder teils umzukehren. (mit Material von dpa-AFX)