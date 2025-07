Das große Thema Zölle hat an den Börsen an Bedeutung verloren. Der von US-Präsident Trump so plakativ angekündigte weitere Termin für neue Zölle am vergangenen Mittwoch verlief fast ereignislos. Dazu trug sicherlich auch die weitere Aufschiebung der Maßnahmen bei. Bezogen auf die EU ist das nächste wichtige Datum nun der 1. August – oder wird es doch der 1. September? Oder werden Zölle schon in den nächsten Tagen kommen? Nach den jüngsten Äußerungen von Donald Trump scheint auch das möglich.

Wer kann das jetzt schon sagen, bei der Sprunghaftigkeit von Trump und seiner Regierung in Washington. Wenn wir einfach drei Monate zurückblicken, dann hat sich wirklich viel getan. Am 11. April hatten die Börsen gerade den Tiefpunkt erreicht und die Panik wich so langsam einem leichten Optimismus.

Tatsächlich brachten die folgenden Wochen eine Entspannung bei den Zollankündigungen und eine massive Verschärfung des Konflikts zwischen Israel den USA und dem Iran. Der Angriff auf die iranischen Atomanlagen ereignete sich erst vor einigen Wochen, doch es scheint schon sehr viel länger her zu sein.

Zuletzt haben die Börsen auf Basis der „Big and beautiful Bill“ in den USA wieder deutlich zugelegt – mit neuen Allzeithochs bei maßgeblichen Indizes wie dem S&P 500. Auch der DAX hat diese Woche einen neuen Rekord geschafft. Im Grunde sind die Gläser ob nun in Deutschland oder den USA mindestens halbvoll und nicht halbleer.

US-Aktien deutlich schwächer

Für Euro-Anleger hat 2025 bislang aber bei einem zu starken US-Gewicht eine sehr schwache Performance gebracht. Die Magnificent-7 Aktien haben zum Teil große Verluste zu verzeichnen – auf Euro-Basis. Ob Tesla (-35 Prozent), Apple (-25 Prozent) oder Amazon (-10 Prozent). Das sind schon deutliche Abschläge, zumal diese Aktien in den vergangenen Jahren sichere Renditebringer waren. Aus diesem Grund sind die Magnificent-7 Aktien sicherlich auch in vielen Portfolios sehr stark gewichtet und europäische Qualitätsaktien eher untergewichtet.

2025 hat sich bislang ein starker Home Bias auf den deutschen und auch europäischen Markt ausgezahlt. Der Dax gehört zu den stärksten großen Indizes und die Marktbreite hat zuletzt auch zugenommen. Das bedeutet: Immer mehr Werte tragen den Aufschwung.

Schnelle Klarheit: Berichtssaison startet kommende Woche

Im Hinblick auf die nächsten Wochen wird es wirklich spannend. Die Berichtssaison startet – zunächst in den USA und mit vielen US-Banken in der kommenden Woche. Insofern wird es Klarheit geben, wie stark die jetzt schon aktiven Zölle die Bilanzen der Unternehmen belastet haben.

Ein genauer Blick auf die aktuelle Marktstimmung lohnt sich derzeit ganz besonders. Bei Gold und Silber ist die Euphorie sehr groß. Und allgemein notieren Stimmungsbarometer wie der Angst-&-Gier-Index von CNN auf extrem hohen Niveaus – das signalisiert große Euphorie oder auch Gier. Gut möglich, dass die Stimmung doch bald etwas dreht. Wenn die Euphorie besonders groß ist, wächst das Korrekturpotenzial, zumal wenn viele positive Nachrichten schon eingepreist sind.