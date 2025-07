Trading-Chance Cincinnati Financial: 65 Jahre Dividenden-Historie

Werbung

Ein neuer Dividenden-Aristokrat aus unserem Portfolio wird heute vorgestellt. Es handelt sich um eines der wenigen oder möglicherweise gar das einzige Unternehmen, welches seine Dividende über 65 Jahre in jedem einzelnen Jahr erhöht hat. Auch diese Aktie dürfte für viele von ihnen weitestgehend unter dem Radar fliegen. Das Unternehmen ist jedoch ausgezeichnet aufgestellt und schafft es immer wieder, neue Rekordergebnisse einzufahren. Die Rede ist von der Sach- und Haftpflichtversicherung Cincinnati Financial!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Cincinnati Financial?

Cincinnati Financial ist ein Versicherungsunternehmen aus den USA. Das Unternehmen bewegt sich in den folgenden Versicherungsbereichen: Commercial Lines Insurance, Personal Lines Insurance, Excess and Surplus Lines Insurance, Life Insurance und Investment. Im Bereich Commercial Lines Insurance bietet Cincinnati Financial Versicherungslösungen für Unternehmen an, die Schäden oder Verluste abdecken, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit entstehen können. Das Segment Personal Lines Insurance richtet sich an Privatpersonen und deckt üblicherweise Vermögensschäden und Haftungsrisiken ab, die aus dem persönlichen Bereich stammen. Excess and Surplus Lines Insurance bietet Versicherungsschutz für Risiken, die nicht von standardisierten Versicherungspolicen abgedeckt werden. Im Geschäftsfeld Life Insurance konzentriert sich das Unternehmen auf Lebensversicherungen und damit verbundene Finanzprodukte. Der Bereich Investment befasst sich mit der Verwaltung der Kapitalanlagen des Unternehmens, die zur Unterstützung der Versicherungsoperationen und zur Erzielung von Kapitalerträge dienen.

Hohe Gewinnmarge und niedrige Schulden

An der Börse ist das Unternehmen derzeit mit dem 26-fachen des Gewinns bewertet. Damit liegt man etwas über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 19,2. Mit einer Netto-Marge von 13,9 Prozent gilt man als sehr margenstarke Company. Beim Gewinn sahen wir in den letzten fünf Jahren teilweise gigantische Sprünge. So schoss das Unternehmensergebnis beispielsweise zwischen 2018 und 2021 von 1,74 auf 18,11 Dollar je Aktie gen Norden. 2022 verzeichnete man dann einen Verlust von -3 Dollar je Anteilsschein, nur um dann 2024 wieder ein sattes Plus von 14,52 Dollar pro Aktie zu erzielen. Die Schuldenquote des Unternehmens ist mit 2,25% absolut niedrig. Insgesamt haben wir hier ein Versicherungsunternehmen, das ausgezeichnet aufgestellt ist und sehr gut wirtschaftet. Vereinzelt schwächere Jahre bringt das Geschäft nun Mal mit sich. Diese werden aber jeweils postwendend mit rekordverdächtigen Ergebnissen vergessen gemacht.

Cincinnati Financial hat seine Dividende seit sage und schreibe 65 Jahren alljährlich angehoben! Ob es überhaupt ein anderes Unternehmen gibt, das da mithalten kann, ist zu bezweifeln.

Da ist noch Luft im Trendkanal

Zur Erstnotiz am 1. Dezember 1972 kostete eine Aktie des Unternehmens 1,83 Dollar. In der Spitze notierte der Kurs bei 161,75 Dollar und markierte dort das bisherige Allzeithoch. Nach einem Rücksetzer an die Untergrenze des derzeit bei 130 Dollar verlaufenden Aufwärtstrendkanals (grün) werden die Papiere nun bei 145 US-Dollar gehandelt.

Besonders die Zone von 115-130 Dollar stellt eine starke Unterstützung aus technischer Sicht dar. Alles oberhalb von 115 Dollar ist „bullish“ zu interpretieren. Gelingt es, das Allzeithoch bei 161,75 Dollar zu knacken, würde Potenzial bis etwa 200 Dollar freigesetzt.

Fazit:

Bereits Investoren-Legende Warren Buffett hatte erkannt, dass Versicherungen ein wahnsinnig tolles Investment sind. Das bestätigt sich am Beispiel von Cincinnati Financial einmal mehr. Die zwischenzeitlichen Gewinn-Explosionen lassen die Entwicklung der Ergebnisse zwar unstet erscheinen, jedoch aus unserer Sicht in einem positiven Sinne. Der Chart zeigt einen dynamischen Aufwärtstrend mit Luft nach oben. Man hat zudem bewiesen, wie smart man wirtschaftet. Für uns ist diese Aktie nahezu immer ein Kauf. Bitte bedenken Sie dabei, dass wir Dividenden-Aristokraten kaufen und über mindestens 10 Jahre halten. Dabei gibt es stets regelmäßige Zukäufe, wodurch wir einen Cost Average Effekt ausnutzen können. Diese Top-Aktien sollen also nicht den schnellen Dollar bringen, sondern sind Investments für uns.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 161,75 USD

Unterstützungen: 115-130 USD

