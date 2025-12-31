Trading-Chance Etsy: Etwas für Mutige

Was macht Etsy?

Etsy ist auf den Online-Handel spezialisiert. Das Haupttätigkeit ist der Betrieb einer Online-Marktplatzplattform, die unter dem Namen Etsy.com bekannt ist. Auf dieser Plattform konzentriert sich Etsy vor allem auf den Verkauf von handgefertigten Produkten, Vintage-Artikeln und Bastelbedarf. Verkäufer können auf dieser Plattform ihre eigenen Shops eröffnen und ihre Waren einem internationalen Publikum anbieten. Das Unternehmen bietet zudem eine Reihe von Dienstleistungen an, die Verkäufern helfen sollen, ihre Geschäfte zu führen und zu vermarkten. Diese Dienstleistungen umfassen Werkzeuge für Shop-Management, Zahlungsabwicklung, Marketing, Versand und Kundenkommunikation. Mit dem Angebot dieser Dienstleistungen unterstützt Etsy die Nutzer dabei, ihre Produkte erfolgreich auf dem Online-Marktplatz zu präsentieren und zu verkaufen.

Fundamental mit Licht und Schatten

Die Aktie wurde in unserem Research nach oben gespült aufgrund eines starken Gewinnwachstums und einer ebenso stabilen Entwicklung des Cashflows. Ein negativer Aspekt ist hier sicherlich die hohe Schuldenquote von 125 Prozent. Der Gewinn wurde zwischen 2017 und heute von damals 0,68 auf 1,43 US-Dollar nahezu verdoppelt. Im gleichen Zeitraum steigerte das Unternehmen seinen Operativen Cashflow von 0,55 auf 5,53 Dollar je Anteilsschein. Das ist eine spektakulär positive Entwicklung. Und wie treue Leser unserer Beiträge wissen, achten wir besonders auf den Operativen Cashflow, da dieser sich kaum frisieren lässt und somit eine starke Aussagekraft hinsichtlich der künftigen Gewinn- und damit auch bezüglich der Aktienkursentwicklung hat. Die Netto-Marge liegt mit 6 Prozent auf einem guten Niveau, wenn man Vergleichszahlen konkurrierender Unternehmen heranzieht. Mit einem aktuellen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 13 ist das Unternehmen an der Börse massiv unterbewertet. Das langfristige Durchschnitts-KGV liegt bei 30!

Boden gefunden?

Etsy erfuhr, wie viele Online-Plattformen und Online-Kaufhäuser, während der Corona-Pandemie einen ungeheuren Schub. Der Aktienkurs schoss seinerzeit nahezu senkrecht gen Norden und toppte Ende 2021 bei 307 Dollar. Die Zeit danach war ebenso ernüchternd, wie die Zeit davor Freude zu erwecken vermochte. Der Aktienkurs sackte wieder in sich zusammen und fand schließlich auf dem Vor-Corona-Niveau seinen Boden. Bei 30 und 40 US-Dollar finden wir massive Unterstützungen, zumal die Marke von 30 US-Dollar nicht nur das 2020er-Zwischentief markiert, sondern auch der Kurs der Erstnotiz im Jahr 2016 war. Der erste Widerstand befindet sich bei 76 Dollar. Antizyklisch agierende Händler können auf dem aktuellen Niveau eine erste Tranche einkaufen und zwei weitere Tranchen innerhalb der beschriebenen Support-Zone hinzu nehmen. Prozyklische Trader warten einen Ausbruch über 76,52 Dollar ab und steigen dann trendkonform ein. Potenzial sehen wir mittel- bis langfristig bis an den höher gelegenen Widerstand bei 149 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Cost Average Effekt macht „Timing“ obsolet

Immer wieder können wir nur auf den Cost Average Effekt verweisen, den kaum jemand ausnutzt. Timing ist ein latentes Problem für jeden Trader. Wenn man, wie in diesem Fall, längerfristige Engagements eingeht, wird es nicht besser. Der perfekte Einstieg ist nahezu unmöglich. Wenn wir das wissen, warum macht man sich nicht eines der einfachsten und zugleich wirksamsten Prinzipien zu Nutzen: den Cost Average Effekt! Statt den vorgesehenen Betrag direkt komplett zu investieren, kann man diesen auch splitten und in zum Beispiel drei Tranchen gleicher nominaler Größe einsteigen.

Fazit

Im Gegensatz zu den meisten hier vorgestellten Aktien, die sich sehr gesund und stetig positiv entwickeln, haben wir mit ETSY ein Sorgenkind, das nach dem Corona-Hype wieder komplett abverkauft wurde. Die hohe Verschuldungsquote ist sicherlich ein Dorn im Auge. Doch dafür ist das Gewinnwachstum ebenso stark, wie auch das Wachstum des Cashflows. Durch die Unterbewertung an der Börse und die langfristige Supportzone bei 30 bis 40 US-Dollar erscheint es sinnvoll, sich erste Positionen ins Depot zu kaufen. Ein hierfür geeignetes Produkt mit einem moderaten Hebel haben wir für Sie ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Etsy

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 32,061 USD. Bei einem aktuellen Preis von 55 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,22. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PL2TRT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 76 und 149 USD

Unterstützungen: 30 und 40 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Etsy

Basiswert Etsy WKN PL2TRT ISIN DE000PL2TRT7 Basispreis 32,061 USD K.O.-Schwelle 32,061 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,22 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

