AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte steigen - Mega-Damm treibt Stahlpreise hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter steigende Preise für Eisenerz und Stahl haben am Montag Kursgewinne in der deutschen Stahlbranche nach sich gezogen. Thyssenkrupp gewannen 4,4 Prozent auf 11,33 Euro und erreichten den höchsten Stand seit Mai 2021. Salzgitter gewannen 4,5 Prozent auf 21,72 Euro und die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co stiegen um 3,7 Prozent auf 7,05 Euro.

In Asien waren die Preise für Stahl und den wichtigen Rohstoff Eisenerz auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Für Eisenerz ging es nach vier Wochen mit steigenden Preisen an der Börse von Singapur um weitere knapp 3 Prozent nach oben.

Auslöser der Preissteigerungen ist der Baubeginn eines Mega-Staudamms in Tibet. Für umgerechnet 167 Milliarden US-Dollar will China in der Region das größte Wasserkraftwerk der Welt errichten.

Für etwas Entspannung unter Investoren könnte zudem ein Interview des US-Handelsministers Howard Lutnick im Fernsehsender "CBS" sorgen. Lutnick äußerte sich am Sonntag zuversichtlich, dass die USA ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union erzielen können. Allerdings sei der 1. August auch eine feste Deadline mit Blick auf die angedrohten höhere Zölle, wenn es bis dahin keine Einigung gebe.

In der vergangenen Wochen waren in der Stahlbranche vor allem die Aktien von Salzgitter noch massiv unter Druck geraten, nachdem der Konzern den Gewinnausblick für 2025 hatte senken müssen. Wesentlicher Grund sind die nach wie vor ungewissen Konjunkturperspektiven, auch wegen des Zollstreits zwischen den USA und der EU./bek/men/mis