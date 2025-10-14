Werbung ausblenden
Videoanalyse 14.10.2025

IonQ-Aktie mit Kurssprung - doch die Bewertung ist nur noch absurd

onvista · Uhr
IonQ hat am Montag kräftig vom Interesse an Quantencomputer-Aktien profitiert. Die Aktie zog um rund 17 Prozent an.

Doch fundamental kommt die Aktie mittlerweile in hochriskantes Gebiet. Während die Börse die Firma mit Milliarden bepreist, liegen die Umsätze im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, bestenfalls. Im Video erklärt Martin, was er von diesem krassen Ungleichgewicht hält.

IonQ

