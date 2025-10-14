Videoanalyse 14.10.2025
IonQ-Aktie mit Kurssprung - doch die Bewertung ist nur noch absurd
onvista · Uhr
IonQ hat am Montag kräftig vom Interesse an Quantencomputer-Aktien profitiert. Die Aktie zog um rund 17 Prozent an.
Doch fundamental kommt die Aktie mittlerweile in hochriskantes Gebiet. Während die Börse die Firma mit Milliarden bepreist, liegen die Umsätze im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, bestenfalls. Im Video erklärt Martin, was er von diesem krassen Ungleichgewicht hält.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 14.10.2025Nvidia-Konkurrent Broadcom: Hier ist Vorsicht angesagtheute, 17:13 Uhr · onvista
Videoanalyse 14.10.2025Heidelberg Materials: Knackt der Kurs 200 Euro, dürfte ein Rekord schnell folgenheute, 17:16 Uhr · onvista
Märkte heuteHeidelberg Materials, IonQ und Broadcom - Drei starke Impulse fürs Depotheute, 12:57 Uhr · onvista
Zum WochenstartNetflix, PayPal & Stoxx 600: Neue Einschätzungen bewegen die Märktegestern, 12:58 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista