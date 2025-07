Tech-Ergebnisse stark | Q2 US-BIP robust | FED im Fokus

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Das Nachrichtenumfeld ist heute überwiegend positiv, vor allem im Tech-Sektor. Hier fallen die meisten Ergebnisse teils deutlich besser aus als erwartet. Neben Qorvo, geht es auch bei Vertiv, Teradyne und Etsy aufwärts. Heute Abend stehen die Zahlen von Meta und Microsoft im Fokus. Außerhalb des Tech-Sektors fallen die Reaktionen uneinheitlich aus. Während Starbucks von den Zahlen profitiert, sehen wir bei Booking Holdings, Visa und Mondelez eine leicht schwächere Tendenz. Was die Wirtschaft betrifft, melden die USA für das zweite Quartal ein reales Wachstum von robusten 3%. Die Wall Street hatte nur 2,5% angepeilt. Auch die FED-Tagung steht im Fokus, mit der Entscheidung um 20 Uhr MEZ. Die Wall Street geht davon aus, dass die Zinsen beibehalten werden. The Rhetorik dürfte jedoch in Richtung der Tauben tendieren.



00:00 Intro

00:25 Heute viele Ereignisse | Tech-Daten stark | Wirtschaftsdaten

02:42 Heute FED Tagung: Zinssenkung unwahrscheinlich | Folgen der Zölle

06:16 US Wirtschaft wächst stärker als erwartet

07:04 Microsoft | Meta | Etsy | Qorvo | AMD | Nvidia | Spotify u.v.m.

14:23 Starbucks | Visa | Humana u.v.m.

18:09 Meldungen: Palo Alto | Figma | Apple | UBS

20:48 Heute Abend: Pressekonferenz FED | Zahlen