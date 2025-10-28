Wall Street im Sonnenbad der guten Nachrichten

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind gemischt ausgefallen, wobei einige der großen Konzerne die Erwartungen und Aussichten übertreffen. Wir sehen daher vor allem im Dow Jones Rückenwind, mit soliden Gewinnen bei den Aktien von UnitedHealth und Sherwin-Williams. Auch UPS und die Aktien von PayPal können von den soliden Zahlen stark profitieren, mit den Werten vorbörslich rund 12% und rund 16% im Plus. Abgesehen von diesen Schwergewichten, ist das Bild uneinheitlich bis enttäuschend. Die Aktien von Alexandria Real Estate, Royal Caribbean, F5, Waste Management, Corning und Whirlpool stehen den teils flauen Zahlen oder Aussichten unter Druck. Nach dem Closing melden Booking Holdings, Mondelez und Visa Quartalszahlen. Die Wall Street fokussiert sich bis zum Wochenende auf drei Faktoren: Die erwartete Zinssenkung am Mittwoch, wie auch die Mega-Tech-Ergebnisse von Google, Meta und Microsoft nach dem Closing am Mittwoch, und von Apple und Amazon nach dem Closing am Donnerstag. Neben den Mega-Tech-Aktien wird am Donnerstag das Treffen zwischen Xi und Trump im Fokus stehen. Die Wall Street geht von einer deutlichen Entspannung der Lage aus.



00:00 Überblick: Gemischte Gesamtlage

02:14 Wirtschatfwachstum Q3 | Mega-Tech-Aktien: Messlatte hoch

05:41 Meldungen: Amazon | Wertpapierkredite | Korrektur überfällig

09:50 Zinssenkungen | Fentanyl-Zölle China & USA | Heute Abend

11:17 United Health | UPS | Sherwin-Williams | PayPal

15:35 Tech-Sektor: Microsoft | Corning | NXP Semiconductor u.m.

17:24 Royal Caribbean | D. R. Horton | Alexandria Real Estate u.v.m.

19:36 Meldungen: Google | Deal NVIDIA & Telekom

20:43 Analysten: Palantir | Snowflake | DoorDash



#finanzmarkt #eröffnungsglocke



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung