ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt SFC Energy auf 'Hold' und Ziel auf 18 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat SFC Energy von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 18 Euro gesenkt. In Reaktion auf die signifikante Gewinnwarnung des Brennstoffzellen-Herstellers habe sie ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich reduziert, schrieb Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der langfristigen Aktienentwicklung bleibe sie optimistisch, das kurzfristige Aufwärtspotenzial scheine aber begrenzt zu sein./rob/edh/ck

