Heute mit diesen Einzelwerten: Deutsche Telekom, Allianz, Rheinmetall, McDonalds, Walt Disney, Uber, Shopify, Apple, IonQ, AppLovin, e.l.f. Beauty

Willkommen zu „Mahlzeit“ mit Martin Goersch, dem täglichen Markt-Update zur Mittagszeit. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall: Kriegsgewinner oder doch nur solide Rüstungsaktie?

Ein zweistelliges Umsatzplus, aber ein schwächelnder Auftragseingang – was sagen die Zahlen wirklich aus? Und wie viel Hoffnung steckt noch im europäischen Aufrüstungsboom?

Shopify: E-Commerce-Gigant im Skalierungsmodus

Explodierender Gewinn, starke Free-Cash-Flow-Marge und neues Momentum in Europa – wie lange kann das so weitergehen? Und ist die Aktie trotz Rally noch ein Kauf?

e.l.f. Beauty: Schöne Zahlen mit hässlichem Beigeschmack?

Trotz solider Ergebnisse rauscht die Aktie ab – was steckt hinter dem Kursrutsch? Und wie verändert die Rhode-Akquisition die Perspektive?