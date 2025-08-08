Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 08.08.2025

Dax startet nach Vortageserholung zunächst unverändert in den Handel

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach einer bislang erfreulichen Woche am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nochmals leicht aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn unverändert im Bereich um 24.190 Punkte.

Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten ist damit wieder in Reichweite gerückt. "Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. "Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Beide Hoffnungen seien zuletzt immer wieder geschürt - und enttäuscht worden. Die Saison der Quartalsbilanzen bleibt ebenfalls im Fokus. Auf der Agenda steht mit dem weltweit größten Rückversicherer Munich Re lediglich ein Dax-Konzern. 

USA:  Gemischtes Bild

Am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung erneut nicht gegriffen. Marktteilnehmer verwiesen auf eine enttäuschend verlaufene Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen. Diese habe Sorgen geschürt, dass das Interesse an Investitionen in den USA nachlassen könnte, hieß es.

Hatten deutliche Kursgewinne bei Techwerten den Nasdaq 100 anfangs noch in die Nähe seines Rekordhochs getrieben, rutschte er im Verlauf zeitweise ins Minus. Aus dem Handel ging er dann allerdings wieder 0,32 Prozent höher auf 23.389,53 Punkten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial  verlor 0,51 Prozent auf 43.968,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit minus 0,08 Prozent auf 6.340,00 Punkte. Nachrichten zu einem bevorstehen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatten im frühen Handel noch ebenso gestützt wie Zinssenkungshoffnungen und Meldungen, dass Trumps Pläne für Zölle auf Halbleiter auch Ausnahmen enthalten würden.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones43.968- 0,51 Prozent
S&P 5006.340- 0,08 Prozent
Nasdaq 21.242+ 0,35 Prozent

Asien: Durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen notierte nur leicht im Plus, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,7 Prozent fiel.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22541.818+ 1,92 Prozent
Hang Seng25.081- 0,70 Prozent
CSI 3004.105+ 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future130,24- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,64- 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,25- 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1659- 0,14  Prozent
Dollar in Yen147,18- 0,37 Prozent
Euro in Yen171,61- 0,16 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent66,36 USD- 0,08  USD
WTI63,47 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 80,50 (79) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 128 (118) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 62 (60) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 60,50 (61) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GFT TECHNOLOGIES AUF 24 (28) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 45 (44) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 142 (140) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT FRAPORT AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 73 (66) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 35,10 (41) EUR - 'UNDERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

