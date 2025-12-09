W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 09.12.2025

Dax startet wenig verändert in den Handel - Warten auf den US-Zinsentscheid

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax bleibt vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar in Warteposition. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn einen Punkt tiefer auf 24.045 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten.

Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Nun tut die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed ihr Übriges. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der Dax aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet.

USA: Leicht im Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 47.739,32 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,35 Prozent auf 6.846,51 Zähler ein.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,25 Prozent auf 25.627,95 Punkte abwärts. "Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International.

Das duale Mandat der US-Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.739- 0,45 Prozent
S&P 5006.846- 0,35 Prozent
Nasdaq 23.545- 0,14 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es Hongkong und an den chinesischen Festlandbörsen Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog kurz vor Handelsende um 0,2 Prozent an und knüpfte damit an die Gewinne vom Montag an. Ganz anders sah es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus.

Dort sank der Hang-Seng-Index im dortigen späten Handel knapp 1,4 Prozent, nachdem er am Montag bereits mehr als ein Prozent verloren hatte. Der CSI-300-Index  mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,8 Prozent ein und gab damit die Gewinne vom Montag wieder ab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.655+ 0,20 Prozent
Hang Seng25.765- 1,40 Prozent
CSI 3004.598- 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,39- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,87+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,17+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1644- 0,14  Prozent
Dollar in Yen154,09+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,75+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,26 USD- 0,29  USD
WTI58,60 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 90 (95) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 250 (240) EUR - 'BUY

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 298 (292) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 61,30 (60,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT ALLIANZ AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 420 EUR

MORGAN STANLEY SENKT HELLOFRESH AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 5,50 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 42 (47) EUR - 'UNDERPERFORM'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
Allianz
Ö
Ölpreis Brent
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
NASDAQ 100
N
Nikkei
Heidelberg Materials
Deutsche Börse
DWS Group
HelloFresh
JP Morgan
Raiffeisen
Brenntag
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
Hornbach Holding
H
Hang Seng
Morgan Stanley
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
IG Group Holdings
029 Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 08.12.2025
Deutscher Leitindex dürfte nahezu unverändert in die Woche startengestern, 08:06 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 05.12.2025
Dax zum Wochenausklang positiv erwartet05. Dez. · onvista
Dax zum Wochenausklang positiv erwartet
Dax Vorbörse 04.12.2025
Dax startet deutlich höher in den Handel04. Dez. · onvista
Dax startet deutlich höher in den Handel
Dax Vorbörse 03.12.2025
Positiver Handelsstart erwartet am deutschen Aktienmarkt03. Dez. · onvista
Positiver Handelsstart erwartet am deutschen Aktienmarkt
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden