Der Dax bleibt vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar in Warteposition. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn einen Punkt tiefer auf 24.045 Punkte. Bereits tags zuvor war der Dax knapp über seinen 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - Barometer für den mittel- und längerfristigen Trend - auf der Stelle getreten.

Aus der Handelsspanne vom Freitag kam er nicht heraus. Die Volatilität am Markt war zuletzt bereits deutlich zurückgegangen. Nun tut die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed ihr Übriges. Nach einem bisher guten Jahr, in dem der Dax aktuell rund 21 Prozent im Plus liegt, will kaum jemand noch große Risiken eingehen. Zuletzt wurde wieder fest mit einer Zinssenkung gerechnet.

USA: Leicht im Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,45 Prozent bei 47.739,32 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,35 Prozent auf 6.846,51 Zähler ein.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,25 Prozent auf 25.627,95 Punkte abwärts. "Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International.

Das duale Mandat der US-Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe aktuell zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.739 - 0,45 Prozent &P 500 6.846 - 0,35 Prozent Nasdaq 23.545 - 0,14 Prozent

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es Hongkong und an den chinesischen Festlandbörsen Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog kurz vor Handelsende um 0,2 Prozent an und knüpfte damit an die Gewinne vom Montag an. Ganz anders sah es in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus.

Dort sank der Hang-Seng-Index im dortigen späten Handel knapp 1,4 Prozent, nachdem er am Montag bereits mehr als ein Prozent verloren hatte. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,8 Prozent ein und gab damit die Gewinne vom Montag wieder ab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.655 + 0,20 Prozent Hang Seng 25.765 - 1,40 Prozent CSI 300 4.598 - 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,39 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,87 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,17 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,26 USD - 0,29 USD WTI 58,60 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HORNBACH HOLDING AUF 90 (95) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 250 (240) EUR - 'BUY

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 298 (292) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 61,30 (60,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT ALLIANZ AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 420 EUR

MORGAN STANLEY SENKT HELLOFRESH AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 5,50 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 42 (47) EUR - 'UNDERPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX