Dax Vorbörse 10.12.2025

Dax startet leicht schwächer in den Handel vor US-Zinsentscheid

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Vor der US-Leitzinsentscheidung schalten die Anleger im Dax am Mittwoch offenbar wieder einen Gang runter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn gut 0,2 Prozent tiefer auf 24.106 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax in seiner Erholung wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat.

Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der Dax inzwischen wieder um mehr als 3 Prozent. Es gilt inzwischen wieder als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Im November war dies durchaus schon anders, was den Dax zwischenzeitlich sogar auf das tiefste Niveau seit Mai zurückgeworfen hatte.

USA: Ohne Bewegung

Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,38 Prozent tiefer bei 47.560,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 6.840,51 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,16 Prozent nach oben auf 25.668,69 Punkte. Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.560- 0,38 Prozent
S&P 5006.840- 0,09 Prozent
Nasdaq 23.576- 0,13 Prozent

Asien: Zurückhaltung

Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben sich die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens zur Wochenmitte zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent im Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,3 Prozent nach, während der stärker von Tech-Werten dominierte Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt nahezu unverändert war.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.602- 0,20 Prozent
Hang Seng25.434- 0,05 Prozent
CSI 3004.591- 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,39- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,86+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,18+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1632- 0,14  Prozent
Dollar in Yen156,74+ 0,47 Prozent
Euro in Yen182,32+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent62,06 USD- 0,29  USD
WTI58,36 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

 BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 48 (51) EUR - 'HOLD'

EXANE BNP HEBT HOCHTIEF AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 375 (280) EUR

EXANE BNP SENKT FRAPORT AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 74 (78) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TRATON AUF 30,90 (27,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 255 (240) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 7,90 (7,60) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT RTL AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 34 EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENSOLDT AUF 90 (100) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SETZT MTU, BABCOCK INT. UND LEONARDO AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

EXANE BNP HEBT SARTORIUS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 296 (230) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

