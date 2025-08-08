onvista Chartzeit 08.08.2025
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!
onvista · Uhr
In dieser Folge von Chartzeit nimmt Martin Goersch die frischen Quartalszahlen von Take-Two unter die Lupe – und entdeckt dabei mehr als nur starke Buchungen. Hinter den soliden Kennzahlen verbirgt sich eine spannende Entwicklung, die den Markt schon jetzt in Bewegung setzt.
Was bedeuten diese Zahlen für das Unternehmen? Und was steckt hinter dem großen Release-Datum, das Take-Two jetzt bestätigt hat? Das verrät Martin im heutigen Chartzeit-Video.
