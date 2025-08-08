Werbung ausblenden
onvista Chartzeit 08.08.2025

Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!

onvista · Uhr

In dieser Folge von Chartzeit nimmt Martin Goersch die frischen Quartalszahlen von Take-Two unter die Lupe – und entdeckt dabei mehr als nur starke Buchungen. Hinter den soliden Kennzahlen verbirgt sich eine spannende Entwicklung, die den Markt schon jetzt in Bewegung setzt.

Was bedeuten diese Zahlen für das Unternehmen? Und was steckt hinter dem großen Release-Datum, das Take-Two jetzt bestätigt hat? Das verrät Martin im heutigen Chartzeit-Video.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Take-Two
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden