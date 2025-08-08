Trade Desk bricht massiv ein | Block und Instacart fest

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Der Blick richtet sich zum Wochenausklang vor allem auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse. Akamai, Block, Gilead, Expedia, Instacart und Monster Beverage profitieren teils stärker von den soliden Ergebnissen und teils angehobenen Aussichten. Trade Desk und Sweetgreen werden nach den Zahlen vorbörslich förmlich hingerichtet, mit den Aktien von Pinterest und Microchip ebenfalls unter Druck. Die Aktien von Taiwan Semiconductor dürften von den robusten Juli-Verkaufszahlen profitieren, die über Nacht gemeldet wurden. Ein so großes Intraday-Reversal wie gestern, ist ein kurzfristig für gewöhnlich negatives Signal. In Anbetracht der nahenden Juli-Verbraucherpreise, die vor dem Opening am Dienstag gemeldet werden, könnten wir Zurückhaltung und Gewinnmitnahmen sehen.