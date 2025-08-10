Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025 Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten onvista · 10.08.2025, 19:58 Uhr Uhr Martin Goersch Autor • @FuturesTrader77

Starke Quartalszahlen stützen die Kurse weltweit. Vor allem Tech-Werte wie Apple treiben die Indizes auf neue Höhen – Anleger zeigen sich unbeeindruckt von handelspolitischen Risiken.

Quelle: Stuart Monk/Shutterstock.com

Dieser Text ist ein Auszug aus dem wöchentlichen onvista Börsendienst Chartzeit. Die gesamte Ausgabe kannst du hier herunterladen. Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

onvista Premium-Artikel