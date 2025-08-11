Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Infrastruktur

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.08.2025 / 15:29 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 11. August 2025
Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 8. August 2025 wurden insgesamt 1.448.713 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 4. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
 
Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
04.08.2025 277.850 31,4204 8.730.158
05.08.2025 277.044 31,5118 8.730.155
06.08.2025 278.932 31,2986 8.730.181
07.08.2025 305.953 29,9600 9.166.352
08.08.2025 308.934 29,6718 9.166.628
Gesamt 1.448.713 30,7331 44.523.474


Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juli 2025 bis einschließlich 8. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 7.351.258 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
 

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

2182256  11.08.2025 CET/CEST

Deutsche Telekom
