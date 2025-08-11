EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjuncti
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
11.08.2025 / 15:29 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland
ISIN: DE0005557508
Bonn, 11. August 2025
Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 8. August 2025 wurden insgesamt 1.448.713 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 4. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.
Datum
Gesamtzahl der Aktien (Stück)
Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€)
Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
04.08.2025
277.850
31,4204
8.730.158
05.08.2025
277.044
31,5118
8.730.155
06.08.2025
278.932
31,2986
8.730.181
07.08.2025
305.953
29,9600
9.166.352
08.08.2025
308.934
29,6718
9.166.628
Gesamt
1.448.713
30,7331
44.523.474
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juli 2025 bis einschließlich 8. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 7.351.258 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.
