onvista Chartzeit 11.08.2025

UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 2026

onvista · Uhr

Willkommen zu „Chartzeit“ mit Martin Goersch - heute im Fokus: UnitedHealth und die neuesten Zahlen aus dem zweiten Quartal 2025.

Starkes Wachstum, aber…

Der Konzern steigert Umsatz und Mitgliederzahl deutlich - doch ein Faktor sorgt für Druck auf die Margen. 

Strategien gegen den Kostendruck

Von KI-Einsatz bis Private-Label: Wie UnitedHealth versucht, die Ausgaben zu senken und dennoch wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Blick in die Zukunft

Der Ausblick für 2025 ist wieder auf dem Tisch und für 2026 gibt es ehrgeizige Ziele. Doch was bedeutet das für Anleger?

UnitedHealth
