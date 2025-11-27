W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Lumentum: Die Laserfirma, auf die Big Tech baut

Uhr (aktualisiert: Uhr)
In der neuen Ausgabe unseres Analyse-Formats nimmt Martin Goersch einen Wert ins Visier, der im Zentrum der nächsten Ausbaustufe der KI-Infrastruktur stehen könnte: Lumentum. Ein Unternehmen, das Laserchips, Transceiver und optische Systeme liefert – Bausteine, ohne die die Rechenzentren von Hyperscalern kaum skalieren könnten.

Wir sprechen darüber, warum die Nachfrage gerade jetzt so deutlich anzieht, welche Technologien im Hintergrund eine größere Rolle spielen als viele denken und wie Analysten die kommenden Jahre einschätzen.

Außerdem geht es um spannende Entwicklungen bei Hyperscalern, die den Markt neu ordnen könnten – und warum dieser eine Anbieter dabei besonders heraussticht.

Wenn du wissen willst, welche Zahlen und Trends für die kommenden Quartale wirklich entscheidend sind – und wo die größten Chancen liegen könnten – dann bleib unbedingt dran.

Lumentum Holdings

