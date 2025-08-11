Werbung ausblenden
Trader-Interview mit Urban Jäckle: Deutz, Palantir, Cameco, Sovereign Metals und Barrick Mining

Rüstungsindustrie

In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit Urban Jäckle (YouTube: @UrbanJaekle) über spannende Aktien aus Deutschland, Nordamerika, Australien und Afrika – von Turnaround-Stories bis hin zu Basis-Investments im Rohstoffsektor.

Diese Werte wurden besprochen:

Deutz AG – Turnaround-Kandidat mit Rückenwind aus dem Rüstungs- und Infrastruktursektor
LSX: Deutz AG bei LSX
LUS: Deutz AG bei LUS

Palantir Technologies – Big-Data- und KI-Spezialist mit enger US-Regierungsanbindung
LSX: Palantir Technologies bei LSX
LUS: Palantir Technologies bei LUS

Cameco Corp. – Größter Uranproduzent der westlichen Welt
LSX: Cameco Corp. bei LSX
LUS: Cameco Corp. bei LUS

Sovereign Metals – Grafit-Produzent mit Vorkommen in Malawi
LSX: Sovereign Metals bei LSX
LUS: Sovereign Metals bei LUS

Barrick Gold – Einer der größten Goldminen-Konzerne weltweit
LSX: Barrick Mining bei LSX
LUS: Barrick Mining bei LUS


Partner:
Urban Jäckle – YouTube: @UrbanJaekle


Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

Palantir
Deutz
Barrick Mining
Cameco
Sovereign Metals
