Trader-Interview mit Urban Jäckle: Deutz, Palantir, Cameco, Sovereign Metals und Barrick Mining
In dieser Folge der Trader-Interview-Reihe spricht Lothar Albert mit Urban Jäckle (YouTube: @UrbanJaekle) über spannende Aktien aus Deutschland, Nordamerika, Australien und Afrika – von Turnaround-Stories bis hin zu Basis-Investments im Rohstoffsektor.
Diese Werte wurden besprochen:
Deutz AG – Turnaround-Kandidat mit Rückenwind aus dem Rüstungs- und Infrastruktursektor
LSX: Deutz AG bei LSX
LUS: Deutz AG bei LUS
Palantir Technologies – Big-Data- und KI-Spezialist mit enger US-Regierungsanbindung
LSX: Palantir Technologies bei LSX
LUS: Palantir Technologies bei LUS
Cameco Corp. – Größter Uranproduzent der westlichen Welt
LSX: Cameco Corp. bei LSX
LUS: Cameco Corp. bei LUS
Sovereign Metals – Grafit-Produzent mit Vorkommen in Malawi
LSX: Sovereign Metals bei LSX
LUS: Sovereign Metals bei LUS
Barrick Gold – Einer der größten Goldminen-Konzerne weltweit
LSX: Barrick Mining bei LSX
LUS: Barrick Mining bei LUS
Partner:
Urban Jäckle – YouTube: @UrbanJaekle
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.