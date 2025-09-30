Wall Street ignoriert drohenden US-Regierungs-Shutdown

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Wir sehen leichten Gegenwind an der Wall Street, wobei der ab Mitternacht drohende Regierungs-Shutdown den Aktienhandel zunächst kaum belastet. Dass das Risiko eines temporären Shutdowns hoch ist, was längst bekannt. Zudem rechnen Marktteilnehmer mit einer zügigen Lösung. Erst nach etwa zwei Wochen dürfte die Wall Street nervös werden. Die Aktien von Carnival tendierten trotz der soliden Ergebnisse und Aussichten gestern schwächer. Die Aktie wird heute mit einem Kursziel von $35 bei Susquehanna zum Kauf empfohlen. Nach dem Closing stehen die Ergebnisse von Nike im Fokus, mit der Stimmung im Vorfeld der Zahlen positiv. Wir sehen vor dem Opening erneut eine Welle positiver Kommentare zu KI- und Tech-Werten. Die Citi hebt das Ziel für NVIDIA auf $210 an, während ASML bei Barclays zum Kauf empfohlen wird. Canaccord schraubt wiederum die Ziele für Tesla auf $490.



00:00 Shutdown: Reaktionen entspannt | Auswirkungen

03:04 Berichtsaison Q3 steht bevor: Blackoutperiode

03:59 Carnival | Etsy | Nike heute Abend: Messlatte hoch

05:42 Heute 16 Uhr: JOLTS | Verbrauchervertrauen September

06:48 Supreme Court zu Emergency-Zöllen | Möbel-Zölle

09:49 China: Alibaba | Huawei | DeepSeek

10:49 Meldungen: Jefferies | Boeing | GM & Ford | Instacart

13:11 Analysten: ASML | Nvidia | Tesla | Vistra | GM | Lululemon



