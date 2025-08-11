Werbung ausblenden
Videoanalyse 11.08.2025

C3.ai: Das steckt hinter der schwachen Prognose

onvista · Uhr

Nach mehreren Enttäuschungen gibt es jetzt auch noch eine schwache Prognose. Was das für die Aktie bedeutet und wie es um C3.ai wirklich steht? Das erklärt Martin im aktuellen Video.

C3.ai
