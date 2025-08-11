Am Freitag hieß es noch: Exportlizenzen für die H20-Chips sind da. Klingt gut - bis rauskam, dass dafür satte 15 Prozent vom Umsatz, der mit den Chips gemacht wird (die an China geliefert werden), an die US-Regierung gehen sollen.

Was das für Nvidia bedeutet, erklärt Martin im heutigen Video.