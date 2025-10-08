Paypal überzeugt: Neues Geschäft gibt Rückenwind

Die Paypal-Aktie zeigt aktuell eine vielversprechende charttechnische Struktur. Sie legte rund fünf Prozent zu und performte deutlich besser als der Gesamtmarkt. Charttechnisch sieht es spannend aus und auch fundamental kommt Bewegung rein: Paypal startet jetzt im Werbegeschäft durch.

Profi-Trader Martin Goersch erklärt, warum die aktuelle Formation spannend ist und welche Signale jetzt entscheidend werden.