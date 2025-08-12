ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
onvista Premium-Artikel
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
KursrutschMunich Re kämpft nach Rekordgewinn mit sinkenden Preisen08. Aug. · dpa-AFX
WochenausblickKonjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen08. Aug. · dpa-AFX
Münchener Rück – Preisrückgang zwingt die Aktie in die Tiefe
Werbung08. Aug. · HSBC
Bei der Münchener Rück bröckeln die Preise08. Aug. · Reuters