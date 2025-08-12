EQS-News: secunet Security Networks AG veröffentlicht Zahlen zum Halbjahr 2025 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

secunet Security Networks AG veröffentlicht Zahlen zum Halbjahr 2025 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr



12.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





secunet Security Networks AG veröffentlicht Zahlen zum Halbjahr 2025 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr

[Essen, 12. August 2025] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2025. Umsatz und EBIT sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Der secunet Konzern hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 171,7 Mio. Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr (144,3 Mio. Euro) stellt dies eine Steigerung um 19% dar, die auf höhere Umsätze in beiden Segmenten – dem Public Sector und Business Sector – zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen sind unterproportional zum Umsatz gestiegen: Nach dem ersten Halbjahr beträgt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 7,2 Mio. Euro nach 1,4 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,0% auf 4,2%. Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern, Abschreibungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) stieg von 9,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 16,7 Mio. Euro im laufenden ersten Halbjahr, die EBITDA-Marge entsprechend von 6,7% auf 9,7%. Das Konzernperiodenergebnis für das erste Halbjahr beläuft sich auf 5,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro) und das Ergebnis je Aktie auf 0,77 Euro (Vorjahr: 0,16 Euro).

Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 liegt mit 192,5 Mio. Euro weiterhin auf hohem Niveau (Vorjahr 205,3 Mio. Euro).

„Die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres liegen deutlich über dem Vorjahresniveau“, so Marc-Julian Siewert, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „Diese positiven Entwicklungen bestätigen unser nachhaltig robustes Geschäftsmodell und geben uns Zuversicht für eine ebenso gute zweite Jahreshälfte. Wir bestätigen daher unsere Jahresprognose.“

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert. Der Umsatz wird bei rund 425 Mio. Euro (2024: 390 Mio. Euro) und die EBIT-Marge zwischen 9,5 und 11,5 Prozent (2024: 10,5 Prozent) erwartet. Die EBITDA-Marge wird zwischen 14,5 und 16,5 Prozent prognostiziert (2024: 14,8%).

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 steht unter www.secunet.com als Download für Sie bereit.

Kontakt

Dr. Kay Rathke

Director Investor Relations

E-Mail: investor.relations@secunet.com

secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen

http://www.secunet.com

ISIN: DE0007276503

WKN: 727650

Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1.000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und erzielte 2024 einen Umsatz von 406 Mio. Euro.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Jede Aussage in dieser Mitteilung, die unsere Absichten, Annahmen, Erwartungen oder Vorhersagen (sowie die zugrunde liegenden Annahmen) wiedergibt, ist eine vorausschauende Aussage. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der secunet Security Networks AG derzeit zur Verfügung stehen. Vorausschauende Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.

12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2182282 12.08.2025 CET/CEST