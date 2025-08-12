Werbung ausblenden
onvista Chartzeit 12.08.2025

Kontron überrascht – Zahlen, Verkauf und neuer Ausblick

onvista · Uhr

In der neuen Folge Chartzeit nimmt Martin Goersch die Q2-Zahlen von Kontron unter die Lupe, die gerade erst ein paar Tage alt sind.

Ein hoher Gewinn, ein wichtiger Verkauf und ein angehobener Ausblick – klingt nach einer Erfolgsstory. Doch was steckt wirklich dahinter? Und wie sieht die Perspektive für den Rest des Jahres aus? Und noch viel wichtiger: warum drücken die Quartalszahlen anscheinend auf den Kurs? Martin geht auf die charttechnische Ausgangslage ein, zeigt Unterstützungsniveaus und ermittelt Zielbereiche.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Chartzeit 11.08.2025
UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 2026gestern, 17:30 Uhr · onvista
UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 2026
onvista Chartzeit 08.08.2025
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!08. Aug. · onvista
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!
onvista Chartzeit 07.08.2025
Fortinet schockt nach Zahlen – was steckt wirklich dahinter?07. Aug. · onvista
Fortinet schockt nach Zahlen – was steckt wirklich dahinter?
onvista Chartzeit 06.08.2025
Zahlen stark, Aktie boomt – ist Arista Networks jetzt ein klarer Kauf?06. Aug. · onvista
Zahlen stark, Aktie boomt – ist Arista Networks jetzt ein klarer Kauf?
onvista Mahlzeit 12.08.2025
Hannover Rück, Oklo und Gold: Von Gewinnrekorden bis Marktchaosheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
Weitere Artikel
Werbung ausblenden