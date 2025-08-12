onvista Chartzeit 12.08.2025
Kontron überrascht – Zahlen, Verkauf und neuer Ausblick
onvista · Uhr
In der neuen Folge Chartzeit nimmt Martin Goersch die Q2-Zahlen von Kontron unter die Lupe, die gerade erst ein paar Tage alt sind.
Ein hoher Gewinn, ein wichtiger Verkauf und ein angehobener Ausblick – klingt nach einer Erfolgsstory. Doch was steckt wirklich dahinter? Und wie sieht die Perspektive für den Rest des Jahres aus? Und noch viel wichtiger: warum drücken die Quartalszahlen anscheinend auf den Kurs? Martin geht auf die charttechnische Ausgangslage ein, zeigt Unterstützungsniveaus und ermittelt Zielbereiche.
