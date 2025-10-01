Werbung ausblenden
Aktienanalyse 01.10.2025

Joby Aviation: Riesige Chancen – aber droht die FAA-Bremse?

onvista · Uhr
Willkommen zu deiner Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Heute schaut Martin sich den US-Titel Joby Aviation genauer an.

Joby Aviation steht vor entscheidenden Jahren. Regulatorische Fortschritte, internationale Partnerschaften und neue Produktionskapazitäten bringen das Air-Taxi-Projekt näher an die Kommerzialisierung. Doch ein kritischer Faktor könnte den Zeitplan massiv gefährden.

Im Video analysiert Martin Goersch die aktuelle Lage, schaut auf Chancen, Risiken und bewertet, ob Joby Aviation für Anleger ein Durchbruch oder eine Geduldsprobe wird.

