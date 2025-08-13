onvista Chartzeit 13.08.2025
Renk im Rüstungsboom - Auftragsrekord und Kurspotenzial?
onvista · Uhr
Willkommen zu „Chartzeit“ mit Martin Goersch - deinem kompakten Börsen-Update mit klarem Blick auf die Charts. Heute nimmt sich Martin Renk vor, den Spezialisten für Verteidigungsantriebe und -getriebe.
Das Unternehmen hat heute die Bücher geöffnet und das war zu sehen:
Rekord-Auftragslage - prall gefüllte Bücher sorgen für Fantasie.
Starkes Wachstum - beeindruckende Zuwächse in mehreren Segmenten.
Cashflow im Blick - was hinter der jüngsten (schwachen) Entwicklung steckt.
Charttechnik und Ausblick - wo es für die Aktie hingehen könnte.
Schau rein, wenn du wissen willst, wie sich diese Story im Chart widerspiegelt und welche Marken jetzt zählen.
onvista Premium-Artikel
Gründer von PalantirWie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
onvista Chartzeit 11.08.2025UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 202611. Aug. · onvista
onvista Chartzeit 08.08.2025Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!08. Aug. · onvista
onvista Chartzeit 07.08.2025Fortinet schockt nach Zahlen – was steckt wirklich dahinter?07. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit 12.08.2025Hannover Rück, Oklo und Gold: Von Gewinnrekorden bis Marktchaosgestern, 12:57 Uhr · onvista
Videoanalyse 13.08.2025Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlichheute, 15:26 Uhr · onvista