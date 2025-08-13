Willkommen zu „Chartzeit“ mit Martin Goersch - deinem kompakten Börsen-Update mit klarem Blick auf die Charts. Heute nimmt sich Martin Renk vor, den Spezialisten für Verteidigungsantriebe und -getriebe.

Das Unternehmen hat heute die Bücher geöffnet und das war zu sehen:

Rekord-Auftragslage - prall gefüllte Bücher sorgen für Fantasie.

Starkes Wachstum - beeindruckende Zuwächse in mehreren Segmenten.

Cashflow im Blick - was hinter der jüngsten (schwachen) Entwicklung steckt.

Charttechnik und Ausblick - wo es für die Aktie hingehen könnte.

Schau rein, wenn du wissen willst, wie sich diese Story im Chart widerspiegelt und welche Marken jetzt zählen.