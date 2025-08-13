Werbung ausblenden
onvista Chartzeit 13.08.2025

Renk im Rüstungsboom - Auftragsrekord und Kurspotenzial?

onvista · Uhr

Willkommen zu „Chartzeit“ mit Martin Goersch - deinem kompakten Börsen-Update mit klarem Blick auf die Charts. Heute nimmt sich Martin Renk vor, den Spezialisten für Verteidigungsantriebe und -getriebe.

Das Unternehmen hat heute die Bücher geöffnet und das war zu sehen:

Rekord-Auftragslage - prall gefüllte Bücher sorgen für Fantasie.

Starkes Wachstum - beeindruckende Zuwächse in mehreren Segmenten.

Cashflow im Blick - was hinter der jüngsten (schwachen) Entwicklung steckt.

Charttechnik und Ausblick - wo es für die Aktie hingehen könnte.

Schau rein, wenn du wissen willst, wie sich diese Story im Chart widerspiegelt und welche Marken jetzt zählen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Chartzeit 11.08.2025
UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 202611. Aug. · onvista
UnitedHealth im Fokus - Wachstum, Margendruck und die Chancen bis 2026
onvista Chartzeit 08.08.2025
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!08. Aug. · onvista
Take-Two – Starke Zahlen & heißes Release-Datum!
onvista Chartzeit 07.08.2025
Fortinet schockt nach Zahlen – was steckt wirklich dahinter?07. Aug. · onvista
Fortinet schockt nach Zahlen – was steckt wirklich dahinter?
onvista Mahlzeit 12.08.2025
Hannover Rück, Oklo und Gold: Von Gewinnrekorden bis Marktchaosgestern, 12:57 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
Videoanalyse 13.08.2025
Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlichheute, 15:26 Uhr · onvista
Eon steigert Gewinn und Ebitda im ersten Halbjahr deutlich
Weitere Artikel
Werbung ausblenden