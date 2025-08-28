onvista Chartzeit 28.08.2025
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?
onvista · Uhr
Snowflake liefert Zahlen, die selbst optimistische Analysten staunen lassen – und der Markt reagiert begeistert.
Doch ist dieser Sprung gerechtfertigt, steckt sogar noch mehr Potenzial dahinter oder sollte man den Anstieg zum Absprung nutzen?
Martin Goersch geht in „Chartzeit“ tief in die Analyse, ordnet die Ergebnisse ein und zeigt, worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.
