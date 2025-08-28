Werbung ausblenden
onvista Chartzeit 28.08.2025

Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?

onvista · Uhr

Snowflake liefert Zahlen, die selbst optimistische Analysten staunen lassen – und der Markt reagiert begeistert.

Doch ist dieser Sprung gerechtfertigt, steckt sogar noch mehr Potenzial dahinter oder sollte man den Anstieg zum Absprung nutzen?

Martin Goersch geht in „Chartzeit“ tief in die Analyse, ordnet die Ergebnisse ein und zeigt, worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Snowflake
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulinge26. Aug. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Chartzeit 27.08.2025
KI trifft Kreditmarkt: Pagaya Technologies unter der Lupegestern, 17:30 Uhr · onvista
KI trifft Kreditmarkt: Pagaya Technologies unter der Lupe
onvista Mahlzeit 28.08.2025
Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuschtheute, 12:58 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit
Videoanalyse 27.08.2025
Nachbörslich stark: MongoDB legt ein Drittel zugestern, 17:25 Uhr · onvista
MongoDB-Logo auf Smartphone
Videoanalyse 28.08.2025
25 Prozent Potenzial - ist dieses Kursziel für Siemens angemessen?heute, 14:46 Uhr · onvista
25 Prozent Potenzial - ist dieses Kursziel für Siemens angemessen?
Videoanalyse 27.08.2025
Okta im Fokus: Was Anleger jetzt wissen müssengestern, 17:07 Uhr · onvista
Okta-Logo auf Laptopbildschirm
Weitere Artikel
Werbung ausblenden