SMA Solar: Prognose gekappt, Aktie unter Druck

Neue Zahlen sorgen für Sorgen: Woher kommt der Absturz bei SMA Solar - und ist ein Turnaround in Sicht?

Deutz kauft sich in Drohnentechnologie ein

Der Traditionshersteller wagt einen teuren Schritt in den Defense-Tech-Markt. Was steckt hinter der Sobek-Übernahme - und wie reagiert die Börse?

Tesla: Absatzkrise in Europa und Indien

Wie schwer wiegt der Einbruch der Verkäufe in Schweden und Europa wirklich? Und warum bleibt der Indien-Start weit hinter den Erwartungen zurück?