onvista Chartzeit 01.09.2025
SentinelOne knackt die Milliardenmarke - Was steckt hinter dem KI-Security-Hype?
onvista · Uhr
In dieser Folge von Chartzeit mit Martin Goersch geht’s um einen echten KI-Player im Cybersecurity-Sektor: SentinelOne. Nach den frischen Quartalszahlen und der knackigen Guidance steht das Unternehmen mit über einer Milliarde ARR und spannenden neuen Strategien im Rampenlicht.
Doch wie solide ist das Wachstum wirklich, und was bedeutet der Fokus auf KI-Security für Anleger? Martin wirft einen Blick hinter die Kulissen und analysiert, was die jüngsten Zahlen und Ankündigungen für den Aktienkurs bedeuten könnten.
