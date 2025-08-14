Rheinmetall, Renk und Hensoldt

Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstungsindustrie

Morgen treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump zu Beratungen über den Krieg in der Ukraine. Ein Treffen, von dem auch neue Impulse für die großen deutschen Rüstungs-Aktien ausgehen können. Wir beleuchten, wie sie vorher charttechnisch dastehen.

Quelle: Spech/Shutterstock.com

Rüstungswerte wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk Group gehörten in diesem Jahr bislang zu den absoluten Stars am deutschen Aktienmarkt. Der Grund dafür war eher trauriger Natur: Aufrüstung in Europa wegen drohender Kriegsgefahr.

Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
RENK Group
Hensoldt
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach12. Aug. · dpa-AFX
Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-Rally
Nemetschek-Aktie verliert kräftig12. Aug. · dpa-AFX
Nemetschek-Aktie verliert kräftig
Aktie heute zweistellig im Minus
Drei Lehren aus dem Northern-Data-Debakel11. Aug. · onvista
Drei Lehren aus dem Northern-Data-Debakel
Dax Vorbörse 14.08.2025
Dax leicht im Minus vor Trump-Putin-Treffenheute, 08:06 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus vor Trump-Putin-Treffen
Dax Tagesrückblick 13.08.2025
Dax leicht erholt - Eon bestätigt Jahresziele: Aktie steigtgestern, 17:53 Uhr · onvista
Dax leicht erholt - Eon bestätigt Jahresziele: Aktie steigt
Weitere Artikel
Werbung ausblenden