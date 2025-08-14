Werbung ausblenden
Quelle: Stonel/Shutterstock.com

Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bleiben die Anleger vorsichtig. Der Dax dürfte daher zunächst mit leichten Verlusten in den Handel starten nach seinen Vortagsgewinnen, die ihn wieder auf das Niveau von vor einer Woche gebracht hatten. Der X-Dax taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,36 Prozent im Minus auf 24.140 Zähler.

An den Finanzmärkten verstärkte sich zuletzt die Erwartung, dass eine Zinssenkung der Notenbank Fed im September als so gut wie sicher gilt. Nun rückt die Geopolitik wieder stärker in den Fokus, denn Anleger warten gebannt auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin, das am Freitag bevorsteht. Trump drohte dem Kremlchef mit ernsten Folgen, falls dieser sich weiterhin einem Kriegsende in der Ukraine verweigern sollte. "Die Erwartungen sind hoch. Und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf das Treffen. Wenn es auf dem Gipfel zu Fortschritten in Richtung eines Waffenstillstands kommt, erwarten die Experten der UBS, dass der Wiederaufbau der Ukraine wieder stärker als Anlegerthema in den Fokus rückt.

USA: Im Plus

Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den US-Anlegern am Mittwoch zeitweise die Puste etwas ausgegangen. So schloss der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 0,04 Prozent auf 23.849 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,32 Prozent auf 6.467 Punkte. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Die Aussicht auf Zinssenkungen hält die Anleger bei Laune. Der Leitindex Dow Jones, der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, zog um 1,04 Prozent auf 44.922 Punkte an. Mit plus 5,6 Prozent seit Jahresanfang hinkt er dem Nasdaq 100 mit plus 13,5 Prozent und dem S&P 500 mit plus 10 Prozent hinterher.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones44.922+ 1,04 Prozent
S&P 5006.467+ 0,32 Prozent
Nasdaq 23.849+ 0,04 Prozent

Asien: Gewinnmitnahmen in Tokio

Nach dem jüngsten Rekordlauf haben die Anleger in Japan am Donnerstag erst einmal Kasse gemacht. Der Leitindex Nikkei fiel zuletzt um 1,4 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann rund ein halbes Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent sank.

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,76- 0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,68- 0,06 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,24- 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1705- 0,01  Prozent
Dollar in Yen146,36- 0,69 Prozent
Euro in Yen171,31- 0,70 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent65,88 USD+ 0,25  USD
WTI62,88 USD+ 0,23  USD

