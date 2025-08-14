Videoanalyse 14.08.2025
RWE: Bei diesen Bewertungen ist die Aktie noch zu teuer
onvista · Uhr
Mit den jüngsten Quartalszahlen überzeugte der Dax-notierte Versorger RWE nicht. Die Aktie gab merklich nach.
Das Ergebnis je Aktie: "Mickrige" 1,06 Euro je Anteil, sagt Börsenprofi Martin Goersch. Die Zahlen muten katastrophal an. Auch bei den einzelnen Segmenten sieht es ebenso größtenteils düster aus.
Im Video erklärt Martin, was er von den Aussichten bei RWE hält, warum die Aktie aktuell noch zu teuer ist und auf welche Level die Aktie nun korrigieren könnte.
