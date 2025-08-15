Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.08.2025

onvista · Uhr
Batterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllgeierBericht 2. Quartal 2025
China Hongqiao GroupBericht 2. Quartal 2025
clearviseBericht 2. Quartal 2025
Deutsche Rohstoff AGBericht 2. Quartal 2025
FortumBericht 2. Quartal 2025
H&RBericht 2. Quartal 2025
HydrogenProBericht 2. Quartal 2025
Kingspan GroupBericht 2. Quartal 2025
Nextgen Digital PlatformsBericht 1. Quartal 2026
NKTBericht 2. Quartal 2025
PandoraBericht 2. Quartal 2025
Sharplink GamingBericht 2. Quartal 2025
Shelly GroupBericht 2. Quartal 2025
T1 EnergyBericht 2. Quartal 2025
Turmalina MetalsBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Sharplink Gaming
T1 Energy
Deutsche Rohstoff AG
Allgeier
HydrogenPro
clearvise
H&R
Nextgen Digital Platforms
NKT
Fortum
China Hongqiao Group
Shelly Group
Pandora
Turmalina Metals
Kingspan Group
