Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.08.2025
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. August 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Allgeier
|Bericht 2. Quartal 2025
|China Hongqiao Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|clearvise
|Bericht 2. Quartal 2025
|Deutsche Rohstoff AG
|Bericht 2. Quartal 2025
|Fortum
|Bericht 2. Quartal 2025
|H&R
|Bericht 2. Quartal 2025
|HydrogenPro
|Bericht 2. Quartal 2025
|Kingspan Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Nextgen Digital Platforms
|Bericht 1. Quartal 2026
|NKT
|Bericht 2. Quartal 2025
|Pandora
|Bericht 2. Quartal 2025
|Sharplink Gaming
|Bericht 2. Quartal 2025
|Shelly Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|T1 Energy
|Bericht 2. Quartal 2025
|Turmalina Metals
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
